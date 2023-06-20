بيان من الأسايش حول قتل زوج لزوجته في أربيل ووالد الضحية يروي الحادثة

شفق نيوز/ أصدرت اسايش أربيل، يوم الثلاثاء، بياناً حول حادثة قتل زوج لزوجته في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت الاسايش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم (هـه . ر.ي) فام في الساعة 11:10 من ليلة أمس بالهجوم على منزله حماه في منطقة (گولان) باربيل بسبب خلاف عائلي، وقام بإطلاق النار بواسطة سلاح من نوع كلاشينكوف ما تسبب بمقتل زوجته التي تُذعى (أڤين) واصابته شقيقتها التي تُدعى ( پيمان) ومن ثم قام بتسليم نفسه الى مديرية اسايش اربيل".

وأضاف البيان "كما تمكنت قوات الاسايش وبأمر من قاضي التحقيق من إلقاء القبض على شخص يُدعى ( م.ر) الذي اعطى السلاح للمتهم الرئيسي وتم فتح محضر التحقيق للمتهمَين".

من جانبه قال والد الضحية، إن "زوج ابنته هجم على منزلهم بالرصاص وقتل زوجته وأصاب اختها بـ10 رصاصات وهي الآن ترقد في مستشفى طوارئ أربيل وحالتها غير مستقرة".

وأفاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل واصابة امرأتين في هجوم رجل على منزل حميه في اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحادثة وقعت في وقت متأخر من ليلة أمس حيث هاجم رجل منزل اهل زوجته بالسلاح في منطقة (گولان)، وقام بقتل زوجته وأصاب شقيقتها بجروح".