بيان أمني من كوردستان: الطائرة التي سقطت في اربيل مفخخة ولا إصابات

شفق نيوز– أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، صباح اليوم الإثنين، سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في ناحية رزگاري التابعة لقضاء خبات بمحافظة أربيل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته وكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع عند الساعة 05:50 فجرًا، مؤكداً أن الطائرة سقطت دون أن تسفر عن أي أضرار بشرية، "لحسن الحظ"، بحسب نص البيان.

وكان مصدر محلي قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بسقوط طائرتين مسيرتين ضمن حدود قضاء خبات، غرب مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة الأولى سقطت في قرية كورگوسك التابعة للقضاء، بينما سقطت الثانية على مبنى مقهى شعبي في ناحية رزگاري.

ولم تُعرف بعد الجهة التي أطلقت الطائرتين، كما لم ترد معلومات رسمية عن طبيعة الأضرار التي لحقت بالموقعين.

ونشرت وكالة شفق نيوز، مقطعي فيديو يوثّقان آثار سقوط الطائرتين.