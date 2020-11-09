بيان مشترك لاجتماع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني

شفق نيوز/ اصدر الحزبان، الديمقراطي الكوردستاني، والإتحاد الوطني الكوردستاني، بيانا مشتركاً عقب اجتماعهما في اربيل، باشراف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع وورد لوكالة شفق نيوز، ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني عقدا اليوم الاثنين، اجتماعا باشراف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وبحضور الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.

وقال البيان ان الاجتماع تسليط الضوء على الأوضاع السياسية بشكل عام والأوضاع في العراق واقليم كوردستان والمشكلات التي يعاني منها مواطنو الاقليم وخصوصا من النواحي الاقتصادية والمالية التي نجمت عن تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم والعراق وإقليم كوردستان.

وأكد رئيس الإقليم خلال الاجتماع على اهمية العمل المشترك بين جميع الاطراف السياسية في اقليم كوردستان وخصوصا بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، معربا عن استعداد رئاسة الإقليم لدعم وتعاون انجاح العمل المشترك والتنسيق بين جميع الأطراف.

وتابع البيان، بعد ذلك تحاور وفدا الطرفين باستفاضة وبروح من المسؤولية بشأن مجمل المسائل واكدا على المسؤولية المشتركة تجاه العملية السياسية وادارة الحكم في الاقليم، مشيرا الى ان الجانبين كانا متفقين في الرأي ان من الواجب العمل سوية مع الاطراف الاخرى في الاقليم لاتخاذ خطوات جدية وفعلية لمعالجة المشكلات بينهما وتسخير جميع الامكانيات لمواجهة هذه الاوضاع ودعم مؤسسات اقليم كوردستان من اجل خدمة المواطنين.

ونوه الى ان الاوضاع الامنية في اقليم كوردستان واحترام الكيان السياسي والدستوري للاقليم كان محورا آخر من الاجتماع، مبينا ان الجانبين كانا متفقين في الرأي على ان حماية امن واستقرار اقليم كوردستان واجب جميع الاطراف.

واشار البيان الى ان الجانبين عبرا عن دعمهما لاستعدادات الحكومة الاتحادية والجهات المعنية لانجاح الانتخابات المبكرة في العراق، لافتا الى انه تم تثمين التنسيق والتعاون بين ممثلي اقليم كوردستان في بغداد وشددا على استمرار ذلك التنسيق.

وفي محور اخر من الاجتماع تم إجراء التقييم لتنفيذ الاتفاقيات السياسية والادارية بين الجانبين ومن بينها موضوع اللامركزية في اقليم كوردستان، مبينا ان الجانبين عبرا عن التزامهما بالاتفاقيات السياسية وبرنامج عمل التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم لتطبيق اللامركزية في الإقليم وتوزيع السلطات وتحمل المسؤولية المشتركة ومكافحة الروتين في تمشية اعمال المواطنين وتقديم المشاريع الخدمية العامة، وبهذا الاتجاه تم عد الخطوات بانها ايجابية وتم التأكيد على استمرار العمل المشترك لتنفيذ كامل الاتفاقيات واقرار الآليات المناسبة بهذا الاتجاه.

واضاف البيان الى انه في ختام الاجتماع تم التأكيد على استمرار العمل المشترك والتنسيق داخل مؤسسات اقليم كوردستان الذي يهدف الى خدمة المواطنين واجتياز الاوضاع الصعبة التي يتحملها شعب اقليم كوردستان.











