بيان مشترك جديد .. الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان يتفقان على ثلاث نقاط

شفق نيوز/ عقد الحزبان الكوردستانيان الرئيسان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الثلاثاء اجتماع في مدينة اربيل العاصمة تمخض عنه الاتفاق على عدة نقاط تتعلق بكتابة دستور في إقليم كوردستان والانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل في الإقليم.

وذكر بيان مشترك صادر عن الحزبين عقد الاجتماع، ان الجانبين اتفقا على ضرورة دستور إقليم كوردستان، وعلى اتخاذ الاستعدادات القانونية اللازمة لهذا الغرض.

وأضاف البيان أن انتخابات برلمان كوردستان ومفوضية الانتخابات باعتبارهما قضيتين وطنيتين مهمتين تتطلبان مزيدا من النقاش والتسوية من جميع القوى السياسية في كوردستان للتوصل إلى اتفاق شامل.

وتابع البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة عقد الاجتماعات.