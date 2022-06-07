سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بيان مشترك جديد .. الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان يتفقان على ثلاث نقاط

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-07T10:39:58+0000
بيان مشترك جديد .. الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان يتفقان على ثلاث نقاط

شفق نيوز/ عقد الحزبان الكوردستانيان الرئيسان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الثلاثاء اجتماع في مدينة اربيل العاصمة تمخض عنه الاتفاق على عدة نقاط تتعلق بكتابة دستور في إقليم كوردستان والانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل في الإقليم.

وذكر بيان مشترك صادر عن الحزبين عقد الاجتماع، ان الجانبين اتفقا على ضرورة دستور إقليم كوردستان، وعلى اتخاذ الاستعدادات القانونية اللازمة لهذا الغرض.

وأضاف البيان أن انتخابات برلمان كوردستان ومفوضية الانتخابات باعتبارهما قضيتين وطنيتين مهمتين تتطلبان مزيدا من النقاش والتسوية من جميع القوى السياسية في كوردستان للتوصل إلى اتفاق شامل.

وتابع البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة عقد الاجتماعات.

related

إقليم كوردستان يعلن حظر تجوال جزئي في عموم مدنه

Date: 2021-04-07 19:45:12
إقليم كوردستان يعلن حظر تجوال جزئي في عموم مدنه

11 إصابة جديدة ولا وفيات حصيلة كورونا خلال 24 ساعة بإقليم كوردستان

Date: 2022-05-21 15:35:35
11 إصابة جديدة ولا وفيات حصيلة كورونا خلال 24 ساعة بإقليم كوردستان

الجيش التركي ينشئ نقطة عسكرية جديدة داخل حدود إقليم كوردستان

Date: 2021-06-15 13:18:03
الجيش التركي ينشئ نقطة عسكرية جديدة داخل حدود إقليم كوردستان

إقليم كوردستان.. 14 وفاة و1871 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-09-02 14:04:19
إقليم كوردستان.. 14 وفاة و1871 إصابة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. 23 وفاة و722 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-11-02 17:12:12
خلال 24 ساعة.. 23 وفاة و722 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

إقليم كوردستان يسجل ارتفاعا بالموقف الوبائي .. أكثر من 700 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-07-01 12:54:48
إقليم كوردستان يسجل ارتفاعا بالموقف الوبائي .. أكثر من 700 إصابة جديدة بكورونا

القضاء في كوردستان يصدر توضيحا حول محاكمة ناشطين بالتظاهرات ونقابة الصحفيين تُعلق

Date: 2021-02-17 10:01:45
القضاء في كوردستان يصدر توضيحا حول محاكمة ناشطين بالتظاهرات ونقابة الصحفيين تُعلق

المقاتلات التركية تجدد قصف قمة جبلية في إقليم كوردستان

Date: 2020-08-23 08:11:41
المقاتلات التركية تجدد قصف قمة جبلية في إقليم كوردستان