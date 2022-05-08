بيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن تشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الأحد، عن تحركات لعقد عدد من اللقاءات مع الأطراف السياسية العراقية من اجل كسر حالة الانغلاق السياسي المسيطر على المشهد العراقي عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات النيابية وتشكيل تحالف "إنقاذ وطن"، مؤكدا عن انه يسعى للمحافظة على جميع الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان.

وجاء في بيان للحزب ورد لوكالة شفق نيوز ان عقد اجتماعا لمجلس قيادته برئاسة مسعود بارزاني أتخذ فيه عددا من القرارات والمواقف بشأن القضايا الداخلية الكوردستانية والعراقية.

واوضح البيان ان الاجتماع تناول عددا من المحاور منها الحوارات بعد إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي وعملية تشكيل تحالف (انقاذ وطن) المكون من الاطراف الثلاثة من الشيعة والكورد والسنة (التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف سيادة).

واضاف البيان انه تم التطرق للمشاكل والعراقيل التي تواجه عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ومساعي التغلب عليها وكسر الانغلاق السياسي التي من المقرر ان تتجسد بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الأطراف المعنية خلال الأيام المقبلة.

واكد على "الدفاع التام عن جميع الحقوق الدستورية الإقليم وتنفيذ المادة ١٤٠ وتشكيل المؤسسات الدستورية ومنها المجلس الاتحادي واعادة تشكيل المحكمة الاتحادية وفقا للدستور وإقرار قانون النفط والغاز."

واضاف البيان ان المحور الثاني للاجتماع تناول الأوضاع الداخلية لكوردستان وتم خلاله تسليط الاضواء على المساعي والخطوات التي قام بها الحزب مع الاطراف السياسية الكوردستانية للاجتماع وزيارة جميع الاطراف ومن ضمنها الاطراف التي لم تفز بأي مقعد في مجلس النواب العراقي ولها حق المشاركة في القرار السياسي لاقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية.

وجدد البيان التأكيد على ان من المستحسن تكثيف الجهود والمساعي لتطبيع الاوضاع والتفاهم وحل المشكلات على أساس المحافظة على المصالح العليا القومية والوطنية من اجل ان تكون تلك المصالح فوق المصالح الحزبية، مطالبا جميع الاطراف ان تسعى للتقارب والعمل المشترك.

واشار الى ان المحور الثالث كان مخصصا لاوضاع المنطقة بصورة عامة وتم التأكيد على إدامة علاقات إقليم كوردستان مع دول الجوار على اساس حماية المصالح المشتركة ومراعاة امن واستقرار كوردستان وتلك الدول، مشددا على ان لا تكون الأطراف السياسية الكوردستانية في الاجزاء الاخرى من كوردستان سببا لخلق المشكلات السياسية والاقتصادية لإقليم كوردستان ويتوجب عليها مراعاة هذا الوضع.

وأضاف ان المحور الرابع تناول موضوع إنتخابات برلمان كوردستان وتم التأكيد على سير العملية الانتخابية في وقتها المحدد والتشديد على ان يقوم برلمان كوردستان بواجبه بهذا الشأن وان يتم تفعيل مفوضية الانتخابات، مطالبا في الوقت نفسه جميع الاطراف السياسية ان تقرب آراءها ورؤاها بشكل يضمن اتفاقها على عدم تعطيل البرلمان.

وفي المحور الخامس من الاجتماع اشار بيان الحزب الى ان مجلس قيادته عبر عن دعمه لحكومة اقليم كوردستان وعملية الاصلاح الذي تتبناه

اما المحور السادس والأخير من الاجتماع فقد اكد بحسب البيان انه تم التحاور بشأن الوضع الداخلي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وبعد تقييم وتحليل الأوضاع تقرر ملء فراغات المجلس القيادي بعد وفاة ثلاثة من أعضائه وذلك بان يحل ثلاثة من الأعضاء الاحتياط محلهم وعقد المؤتمر الرابع للحزب في فصل الخريف من العام الحالي ومن اجل ذلك منح المكتب السياسي للحزب كامل الصلاحيات لتشكيل لجنة تحضيرية واللجان الاخرى وفقا للنظام الداخلي للحزب