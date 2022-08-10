بيان لرئاسة الإقليم يعلن فحوى اجتماع الاحزاب الكوردستانية

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، فحوى اجتماع الأحزاب الكوردية بشأن الانتخابات القادمة في الإقليم.

وذكر البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بإشراف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، عقد اليوم الأربعاء، اجتماع رئاسة إقليم كوردستان مع الأطراف السياسية الكوردستانية للتباحث بشأن الانتخابات القادمة في إقليم كوردستان".

وأضاف البيان، أن "الرئيس نيجيرفان بارزاني شكر بلاسخارت والأطراف السياسية لتلبيتها دعوة رئاسة إقليم كوردستان، وعبر عن أمله في أن تتوصل الأطراف السياسية إلى تفاهم حول تحديد موعد إجراء الانتخابات وحل المشاكل".

وأكد بارزاني، "أهمية الانتخابات لإقليم كوردستان، وقال، إن "تأخير الانتخابات يسيء إلى سمعة ومكانة إقليم كوردستان".

من جانبها، ألقت بلاسخارت كلمة تناولت أهمية توصل الأطراف إلى تفاهم بخصوص مسألة الانتخابات وتحديد موعد إجرائها، وعبرت عن دعم الأمم المتحدة الكامل لإنجاح العملية، وأكدت وجوب التوصل إلى نتيجة في أقرب وقت، لأنه ليس هناك الكثير من الوقت المتاح".

وبعد أن قدم نائب رئيس إقليم كوردستان مصطفى سيد قادر، تقرير لجنة رئاسة إقليم كوردستان المكلفة بمتابعة مسألة الانتخابات، طرحت الأطراف السياسية آراءها ووجهات نظرها في هذا السياق، وشكرت رئاسة إقليم كوردستان على مساعيها من أجل لمّ الأطراف السياسية، وعدّت استمرار الاجتماعات والمحادثات أمراً إيجابياً.

وفي الختام، تقرر عقد آخر اجتماع لحسم كل المواضيع المرتبطة بالانتخابات وحل المشاكل التي تعترض سبيل العملية، وذلك في مطلع أيلول المقبل، وأن تواصل رئاسة إقليم كوردستان والأطراف السياسية وبمعاونة فريق متخصص من اليونامي محادثاتها واستعداداتها لحين حلول ذلك الموعد.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اتفقت الأحزاب الكوردستانية، على الإبقاء على قانون الإنتخابات على أن يشمل يوم الإقتراع العام فقط للانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان دون الخاص لعناصر قوات البيشمركة والقوات الأمنية.

ووفقا للمعلومات التي نقلها مراسل وكالة شفق نيوز في أربيل، فإن الاجتماع تمخض عنه أيضا - تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم. هذا ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر في بداية شهر أيلول المقبل، وفقا لمراسل وكالتنا.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد وقّع في 24 فبراير/ شباط الماضي، أمراً يقضي بتحديد الأول من أكتوبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان.

لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان، رأت اليوم الأربعاء، أن إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم يحتاج إلى ستة أشهر من التحضير.

ويُعد قانون الانتخابات والمفوضية وقوائم الناخبين وموعد إجراء الانتخابات، أبرز نقاط الخلاف بين القوى الكوردية والتي سيتم التباحث حولها في هذا الاجتماع.

وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم في عام 2018 قد تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكوردستاني على 21 مقعداً، وتوزّعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير بواقع مقعد، و8 مقاعد لحركة "الجيل الجديد"، و7 مقاعد للجماعة الإسلامية. وحصل الحزب الشيوعي الكوردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.