موقف رسمي: إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل دون أضرار

شفق نيوز– أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، فجر اليوم الاثنين، عن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي.

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع "في تمام الساعة 2:20 فجراً"، مؤكداً أنها سقطت دون أن تُخلّف أي أضرار بشرية أو مادية.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان ومصادر محلية لوكالة شفق نيوز، بسماع دوي انفجارات في محيط المطار، بالتزامن مع انطلاق صافرات الإنذار من داخل القنصلية الأمريكية.

وذكرت المصادر أن منظومة الدفاع الجوي "سي رام" المنتشرة داخل القنصلية ومحيط المطار أطلقت نيرانها باتجاه جسم طائر مجهول شوهد يحلّق فوق المنطقة، وقد تمكنت من اعتراضه وإسقاطه.

عقب ذلك، توجهت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وفرضت طوقاً أمنياً حول المطار والمناطق المحيطة به.