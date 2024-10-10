بيان حكومي: تمويل رواتب متقاعدي الوحدة 70 وتوزيع راتب شهر أب

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن وزير المالية صرف رواتب شهر آب لمتقاعدي الوحدة السبعين بناء على المباحثات والاتفاقيات بين وزارة المالية ومكتب نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان العراق.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه يجب إرسال ملفات جميع متقاعدي الوحدة السبعين الى مديرية التقاعد في وزارة البيشمركة بنهاية هذا العام، مؤكدا أنه بعد التدقيق والموافقة على الملفات ترسل الى وزارة المالية.

واشار البيان الى ان وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب قرر تمويل رواتب شهر آب/أغسطس لمتقاعدي الوحدة الـ 70 وسيتم توزيع رواتبهم مطلع الأسبوع المقبل.