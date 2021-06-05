بيان جديد للبيشمركة عن "اعتداء" PKK يطالب بغداد بالتدخل

شفق نيوز/ أصدرت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، بياناً جديداً حول "اعتداء" حزب العمال الكوردستاني التركي المناهض لأنقرة على قوة من البيشمركة، مطالبة الحكومة الاتحادية بالتدخل.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "قوات حزب العمال الكوردستاني استخدمت في هذا الهجوم الاسلحة الخفيفة والثقيلة في وقت كان هدف قوات البيشمركة حماية هذه المناطق وأمنها مثلها مثل جميع المناطق الاخرى الحدودية لاقليم كردستان"، مبينة أن "لقوات البيشمركة الحق في التحرك وبناء قواعد عن الضرورة".

وطالبت الوزارة، الحكومة العراقية "التدخل بسرعة، ووضع حد للاعتداءات التركية المستمرة"، ودعت "قوات العمال الكوردستاني إلى احترام حدود وسيادة اراضي كوردستان وإبعاد الحرب عن الاقليم".

ودانت الوزارة وبشدة "هذا الاعتداء"، محذرة أن "الوضع الحساس في اقليم كوردستان لا يتحمل مثل هذه الاوضاع".

وشددت على ضرورة "وقف جميع الاعتداءات من حزب العمال على الاقليم وقوات البيشمركة"، مؤكدة أن "الواجب الرئيسي للبيشمركة حاليا حماية اراضي الاقليم وهزيمة ارهاب داعش".

وكانت وزارة البيشمركة قد أصدرت في وقت سابق من اليوم بياناً قالت فيه، إن حزب العمال الكوردستاني استهدف بكمين قوات البيشمركة في جبل "متين" في محافظة دهوك أوقع ضحايا وجرحى في صفوفهم.

وأدانت لجنة شؤون البيشمركة في برلمان كوردستان في وقت سابق اليوم السبت، هجوم حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في دهوك.

وطالبت اللجنة أيضاً، الحزب بتحويل صراعهم الى داخل الاراضي التركية وألّا يكونوا سببا في تعرض مكاسب الإقليم وسيادته للخطر واحترام حدود الإقليم وأمنه واستقراره .