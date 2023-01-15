"بيارة" تضبط 40 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة في معبر حدودي مع ايران

شفق نيوز/ اعلنت ادارة ناحية بيارة في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري في معبر طويلة الحدودي مع إيران.

وجاء في بيان للإدارة، ورد لوكالة شفق نيوز، ان شعبة الحجر الزراعي في معبر طويلة - شوشمي في حدود ناحية بيارة تمكنت، اليوم، من ضبط سبعة آلاف و100 كلغم من البطيخ الفاسد غير الصالح للاستهلاك البشري.

واشار البيان الى انه تم أيضاً التمكن في الوقت نفسه من ضبط كمية 400 كلغم من البامية غير الصالحة للاستهلاك البشري، مضيفا أنه تم منع استيراد 30 طنا من الرقي غير الصالح للاستهلاك البشري.