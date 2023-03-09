أبو ظبي.. نيجيرفان بارزاني وبن زايد يبحثان مجالات التعاون المشترك والعلاقات الثنائية

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعيد وصوله أبوظبي، مساء الخميس، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع الإمارات ومجالات التعاون المشترك وآخر تطورات المنطقة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ان بارزاني وصل مساء الخميس الى ابو ظبي بدعوة رسمية من الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لافتا الى ان الجانبين عقدا لقاء ودياً بحثا فيه العلاقات بين العراق وخصوصا اقليم كوردستان مع الامارات والاوضاع في الاقليم والعراق والعلاقات بين اربيل وبغداد ومجالات التعاون المشترك واخر تطورات المنطقة.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على تطوير العلاقات في جميع المجالات وتطرقا الى الفرص والارضية الملائمة للاستثمار للقطاع الخاص الاماراتي وتوسيع التبادل التجاري بين الامارات واقليم كوردستان والعراق.

وبشأن الحوارات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، اشار البيان الى ان الجانبين كانا متفقين على ان معالجة مشكلات اربيل وبغداد ستساعد في ترسيخ الامان والاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، وتفتح افاقا اوسع للتقدم امامهما.

ونوه الى ان الجانبين تطرقا للمشكلات الحالية التي تعاني منها المنطقة والعالم مثل التغييرات المناخية وسبل مواجهة مخاطرها وكذلك التهديدات الارهاب والفكر المتطرف والعنف ومواجهتها، ومجالات التربية والمياه والصحة وعدد من المجالات الاخرى.

واضاف البيان ان الجانبين تبادلا الآراء بشكل مفصل بشأن اخر تطورات المنطقة وشددا على اهمية تمتين التعاون المشترك بين الجميع من اجل حماية الامان والاستقرار والحل السلمي لجميع المشكلات والخلافات.

ولفت الى ان العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع دول الجوار وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك كانت محورا اخر في اللقاء.