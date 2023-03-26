أبو بكر: عدم الرضا على سلطات الإقليم أمر مشروع لكن لا يصل لرفض كيان كوردستان

شفق نيوز/ طالب محافظ السليمانية هفال أبو بكر، يوم الأحد، المواطنين بعدم رفض كيان إقليم كوردستان الدستوري.

جاء ذلك في منشور على حسابه الرسمي من على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد التقارير الأجنبية المتداولة حول الأوضاع في كوردستان، و كسب الحكومة الاتحادية دعوى التحكيم الدولية المرفوعة ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.

وخاطب ابو بكر السياسيين والمواطنين الناقمين على الأوضاع في الإقليم قائلا: كفوا عن سياسة الانتحار وإلحاق الأذى بالمالك، واعتبروا انفسكم ملكاً لهذا الشعب، وهذه الأرض، وهذا الوطن، وهذا الكيان، ولا تجعلوا كوردستان مثل أوكرانيا.

وأضاف، أن عدم رضا الشعب عن سلطات إقليم كوردستان أمر مشروع، لكنه لا يصل بأي شكل من الأشكال إلى رفض إقليم كوردستان واحتقاره.