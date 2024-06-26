أبو بكر: السليمانية آمنة ومطارها مدني بامتياز

شفق نيوز/ أكد محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، يوم الأربعاء، مطار المحافظة يستخدم للعمل المدني فقط، ولا يختلط بأي عمل سياسي وعسكري، معتبراً أن السليمانية الموقع الجغرافي الأكثر أمناً وسلماً في العراق وإقليم كوردستان.

وقال أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "السليمانية هي الموقع الجغرافي الأكثر سلماً وأماناً في إقليم كوردستان والعراق"، مستدركاً "أقول هذه الجملة بكل مسؤولية".

وأضاف أن "جميع شركات الطيران لديها رحلات إلى السليمانية باستثناء الخطوط الجوية التركية، والمطار يستخدم للأغراض المدنية فقط ولن يشارك في أي أنشطة سياسية أو عسكرية".

و أوقفت هيئة الطيران المدني التركية، الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي منذ 4 أبريل/نيسان 2023، ومددت الرحلات الجوية إلى المطار حتى 7 يناير/كانون الثاني 2025، لأسباب تقول عنها " أمنية".