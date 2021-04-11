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أبو الغيط: لمست حرصا من المسؤولين العراقيين في دعم إقليم كوردستان ضمن أطار الدولة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-11T08:45:22+0000
أبو الغيط: لمست حرصا من المسؤولين العراقيين في دعم إقليم كوردستان ضمن أطار الدولة

شفق نيوز/ أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يوم الأحد دعم الجامعة لإقليم كوردستان ضمن أطار الدولة العراقية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين عقب لقاء جمعه مع الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني اليوم في العاصمة أربيل.

وقال أبو الغيط: إن الجامعة العربية لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول وخاصة الأعضاء فيها ونحن ندعم الاستقرار في العراق، مردفا بالقول إن الجامعة تولي أهمية للدولة العراقية الإتحادية، وتعزيز التعاون بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وأضاف "وجدت حرصا من المسؤولين العراقيين في الالتزام بدعم اقليم كوردستان ضمن اطار الدولة العراقية".

وتابع بالقول: العراق بلد مهم بالنسبة للجامعة العربية لأنه من البلدان المؤسسة لها، وان اقليم كوردستان يشعر بهوية انتمائه الى العراق ونحن ندعم الإقليم ضمن هذا الأطار.

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