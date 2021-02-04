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بولتون يوجه رسالة لـ"مهندس تقسيم العراق": حان الوقت لانفصال كوردستان عن بغداد الخاضعة إيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-04T08:24:50+0000
بولتون يوجه رسالة لـ"مهندس تقسيم العراق": حان الوقت لانفصال كوردستان عن بغداد الخاضعة إيران

شفق نيوز/ حث مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على دعم الكورد، وصولاً إلى إنشاء دولة مستقلة.

وقال بولتن "كوردستان العراق يجب أن تكون مستقلة وأن يتم تأييد استفتاء استقلالها، فانفصال الكورد عن بغداد أفضل خيار من أجل سلامة المنطقة واستقرارها".

وبين أن "من الواضح أن بايدن لا يريد عودة داعش، وهناك قوات أمريكية في المنطقة، وثمة علاقات متواصلة مع سلطة إقليم كوردستان، وهناك دعم للكورد، في الوقت نفسه تخضع الحكومة الحالية في بغداد للسيطرة الإيرانية أكثر مما كانت عليه في الحكومات المتعاقبة، كما أن انتشار الميليشيات الشيعية كقوة مدمرة في المناطق غير الشيعية".

وقال بولتن في مقابلة مع تلفزيون "k24" الكوردي، "أدرك أن الأمر صعب لكن الآن هو الوقت المناسب للتحدث مع الكونغرس الأمريكي والضغط عليه لإقناع إدارة بايدن بأن من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة علاقاتها القوية مع الكورد وعدم الانسحاب من المنطقة".

لكنه أشار إلى أن بايدن كان مهندس "تقسيم العراق" إلى إقليم كوردي وآخر سني وثالث شيعي، "لكنه ما يزال مشغولاً بتنظيم فريقه، وهو الآن في مرحلة انتقالية وعلينا أن ننتظر لنرى ما ينوي القيام به وما يريد أن يفعله".

 

 

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