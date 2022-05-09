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بوقت قياسي.. شرطة أربيل تعلن القبض على المتهم بقتل زوجته

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-09T15:42:44+0000
بوقت قياسي.. شرطة أربيل تعلن القبض على المتهم بقتل زوجته

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بانها اعتقلت رجلا قتل زوجته بعد ساعات من ارتكاب جريمته، مبينة أنها جاءت إثر خلاف بينهما على مشكلة عائلية. 

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه بعد ورود معلومات لشرطة محافظة اربيل بوجود حادث قتل في منطقة تعجيل الجديدة في حدود ناحية شمامك قامت قواتها بالتوجه فورا الى محل الحادث وتبين لها أن امرأة باسم (بهار زكريا فتاح) وتبلغ من العمر ٣٣ عاما وجدت مقتولة. 

وأضاف البيان؛ أنه بعد متابعة الحادث استطاعت قوات شرطة محافظة أربيل بعد أقل من 5 ساعات اعتقال زوجها المدعو (ا ظ م) الذي قام بعد حصول مشادة بينهما بسبب مشكلة عائلية بضربها وبعد إيصالها الى المستشفى فارقت الحياة. 

وأضاف البيان أنه تم فتح ملف تحقيق بالحادث، مبينا ان المتهم المذكور محتجز لدى شرطة أربيل.

وأعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن شخصا في ناحية شمامك التابعة لأربيل أقدم على قتل زوجته بعدة طعنات بالسكين وقام برمي واخفاء جثتها في حاوية للنفايات. 

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