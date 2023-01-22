بوقت قياسي.. شرطة أربيل تطيح بثلاثة متهمين بالسرقة

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، هوكر عزيز، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "بلاغا لدى الشرطة، من أحد المواطنين، سُرقت سيارته وخُطف ابنه في أربيل، وإطلاق سراح الابن فيما بعد".

وأضاف عزيز، أن "فريقاً خاصاً من الشرطة، قام بمتابعة القضية وتمكن خلال خمس ساعات فقط، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب الجريمة".

وأوضح أن "المتهمين الثلاثة اعترفوا أثناء التحقيق بأنهم في تاريخ 17/9/2022 قاموا بسرقة مبلغ 7 آلاف دولار من أحد المنازل في حي (راستي) بمدينة أربيل، إضافة إلى سرقة كمية من الذهب وإحراق المنزل بعد تنفيذ العملية"،

وأشار المتحدث باسم شرطة أربيل، إلى "ضبط مسدس وسكين بحوزة المتهمين"، مؤكداً "تسليم المتهمين إلى المحكمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".