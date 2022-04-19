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بوريس جونسون لمسرور بارزاني: زيارتي لإقليم كوردستان لن تنسى على الإطلاق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-19T13:21:34+0000
بوريس جونسون لمسرور بارزاني: زيارتي لإقليم كوردستان لن تنسى على الإطلاق

شفق نيوز/ ناقش رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في لندن، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون آخر تطورات الوضع ومستجداته في العراق والمنطقة، إلى جانب التباحث حول العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا.

وذكر بيان لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس الوزراء البريطاني أشار إلى أواصر الصداقة والعلاقات التاريخية التي تربط بريطانيا بإقليم كوردستان، وتحدث عن زيارته إلى إقليم كوردستان، واعتبرها واحدة من الزيارات التي لن تنسى على الإطلاق، وأعرب عن أمله بأن تسنح له الفرصة لزيارة أربيل مرة أخرى.

وتابع البيان؛ أن رئيس الوزراء البريطاني جدد استعداد بلاده لمساعدة إقليم كوردستان في المجالات كافة، كذلك أبدى دعمه لحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

كما أثنى جونسون على التنسيق والتعاون والدور الإيجابي لرئيس حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بمعالجة قضية المهاجرين، وفقا للبيان.

واضاف البيان؛ ان رئيس حكومة إقليم كوردستان شكر بريطانيا والتحالف الدولي على تعاونهما المستمر مع إقليم كوردستان ودعمه في التصدي للإرهاب ومواجهة مخاطر إرهابيي داعش.

وفي جانب آخر من الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى الإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان بهدف تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات وتعزيز الاستثمار، وعبّر عن أمله بأن تزداد الاستثمارات البريطانية في إقليم كوردستان الذي لن يدخّر جهداً في تقديم كل أشكال التسهيلات للمستثمرين، بحسب البيان.

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