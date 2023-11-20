بوريس جونسون: بطولة الكورد والبيشمركة حمتنا من داعش والمملكة المتحدة متواصلة بدعم كوردستان

شفق نيوز/ عد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، اليوم الاثنين، ان بطولات الكورد وقوات البيشمركة حمت المملكة المتحدة والعالم من تنظيم "داعش"، فيما لفت الى دعم بلاده اقليم كوردستان.

وقال بوريس جونسون في كلمة له في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية في كوردستان بمدينة دهوك وتابعتها وكالة شفق نيوز إن" بطولة الكورد والبيشمركة حمتنا من داعش وهذه القوات واجهت التنظيم وهزمته".

واضاف ان "المملكة المتحدة ستواصل دعم اقليم كوردستان".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني السابق "يسعدني أن أكون في كوردستان مرة أخرى وأشعر بأنني في بيتي"، مبديا شكره لبطولة الكورد والبيشمركة".

وقال إن النقطة المهمة التي يجب أن نعرفها هي ضرورة التوحد للحفاظ على الانسانية والحرية في جميع أنحاء العالم، حيث يظهر إقليم كوردستان تطورا كبيرا في مجال البنية التحتية، وهو أمر إيجابي.

وتابع٬ "أشاهد المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يجتمعون معنا في هذه القاعة، وهو مشهد جميل جدا، بريطانيا ستظل داعمة لكوردستان في ظل هذه التطورات في المنطقة، يجب ايجاد حل جذري للعلاقات بين بغداد وأربيل، مع المحافظة على حقوق إقليم كوردستان".