بورصة السليمانية تغلق أبوابها ثلاثة أيام

شفق نيوز/ أعلن مجلس سوق البورصة في السليمانية، اليوم الثلاثاء، غلق السوق لمدة ثلاثة أيام وإيقاف عملية التبادل بالعملات، تزامنا مع أعياد رأس السنة .

وقال المجلس في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوق سيغلق لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الموافق 30 كانون الأول 2022، ولغاية يوم الاحد الموافق الاول من كانون الثاني 2023، موضحاً أنه سيتم عودة التبادل بالعملات اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الثاني من كانون الثاني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، أن سعر صرف الدولار الأمريكي وصل اليوم الثلاثاء، إلى 15900 دينار.