بورصة السليمانية تعزو ارتفاع أسعار الدولار لسببين أحدهما داخلي والآخر خارجي

شفق نيوز/ عزا گوران جبار المتحدث الرسمي باسم سوق البورصة في السليمانية، اليوم الثلاثاء ، زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره مقابل العملة المحلية مرتبط بتوقعات السكان المبنية على معطيات "غير دقيقة".

وقال جابر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن أسباب الارتفاع خلال هذه الأيام واضحة وتكمن بتراجع كميات ضخ الدولار من البنك المركزي العراقي الى النصف خلال الأسبوع الماضي وكذلك ما تلاها من العطل، أما العامل الخارجي فمتعلق بالعقوبات التي فرضتها الخزينة الامريكية على بعض المصارف الأهلية بحجة تهريبها للعملة الى خارج البلاد وخاصة الى ايران.

وأشار، إلى حاجة البنك المركزي إلى قرابة 4 ترليونات دينار شهريا فقط لرواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وهذا يحتاج إلى ضخ كمية كبيرة من الدولار في الاسواق .

وعن الحلول اكد المتحدث ان الحل الوحيد هو زيادة الرقابة على تعاملات المصارف الاهلية.

ويواصل سعر صرف الدولار منذ أيام الارتفاع مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان وصعد هذا اليوم ليقترب من حاجز 160 الف دينار لفئة 100 دولار وهذا الصعود هو الأول من نوعه منذ العام 2003 ولغاية الآن.

وأدى ارتفاع الدولار في الأسواق المحلية العراقية، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة، والتي تعتبر الشريان الأساسي لحياة المواطن.