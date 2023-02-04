بورصة السليمانية: استقرار سعر الدولار في الأسواق العراقية يحتاج إلى وقت

شفق نيوز/ توقع المتحدث الرسمي باسم سوق البورصة في السليمانية جبار گوڕان، إستقرار سعر الصرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق الموازية غير أنه أكد أن تحقيق هذا الأمر بحاجة إلى مزيد من الوقت.

وقال گوڕان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن تراجع أسعار الدولار خلال الساعات القليلة الماضية متعلق بتعهدات وزارة الخزانة الأمريكية في دعمها للوضع الاقتصادي في العراق.

واضاف ان استقرار سعر الدولار بحاجة إلى وقت، ولا نستطيع أن نقول إنه بعد تعهد الخزانة الأمريكية سيعود سعر صرف الدولار لوضعه الطبيعي، مستدركا القول "لكن عدم الاستقرار في هذه الفترة متعلق بتوقعات المواطنين الذي يؤثر في عملية العرض والطلب".

كما أشار المتحدث باسم بورصة السليمانية، الى ان سعر الدينار سيعود لسابق عهده خلال فترة اسبوعين حسب تصريحات المسؤولين العراقيين، موكد ان تصريحات بعض المسؤولين في الفترة الماضية كانت سببا في ارتفاع سعر الدولار.

وبين گوڕان أن وضع الدينار العراقي مختلف عن وضع العملات المحلية للدول الأخرى بسبب أن الوضع الاقتصادي العراقي في أفضل حالاته الآن، ففي شهر كانون الثاني كانت إيرادات النفط العراقي قرابة (8،5) مليارات دولار وهذه الكميات من الأموال تقوّي الاقتصاد العراقي وتجعل من عملته في حالة أفضل ، إضافة إلى طيب العلاقة بين العراق مع الأمريكان والإيرانيين.

وعن أسباب ارتفاع سعر الدولار في الفترة الماضية أوضح المتحدث وراءها كان أسباب ادارية و سياسية .

من جهته يقول أحد تجار العملة في السليمانية فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة شفق نيوز، إن الكثير من تجار العملة تضرروا خلال الفترة الماضية، وقد يتضرر البعض الآخر خلال الفترة المقبلة بسبب تقلبات أسعار صرف الدولار.

وبين ان اللاعب الاقوى في الاقتصاد العراقي هو اللاعب الأمريكي لهذا فإن الوضع بحاجة إلى التوافق مع القيادات الأمريكية ، متوقعها تراجع سعر الدولار أكثر بعد زيارة المسؤولين العراقيين إلى واشنطن خلال الأيام القادمة.

وأعلن البنك المركزي العراقي أمس الجمعة أن الخزانة الأمريكية أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق "الأهداف المشتركة"، والاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري، وذلك عقب اختتام محافظ البنك المركزي علي محسن اسماعيل والوفد المرافق له في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الامريكية براين نيلسون والوفد المرافق له.

وأصدر البنك المركزي العراقي، أمس، الحزمة الثانية من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات الخارجية.

وارتفع سعر الدولار مقابل الدينار بشكل غير مسبوق مؤخرا بسبب الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية للحد من تهريب العملة من العراق.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن يوم الأثنين 19 من شهر كانون الثاني، عن الحزمة الاولى من القرارات التي من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي بعد الارتفاع الذي طرأ عليها.