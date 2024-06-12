بوتين يبدي اهتماماً بإقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ أكد القنصل العام الروسي في أربيل مكسيم روبين، يوم الأربعاء، أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس فلاديمير بوتين والسياسة الروسية بإقليم كوردستان العراق.

جاء ذلك، خلال مراسم اليوم الوطني الروسي التي أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، نظمتها القنصلية العامة الروسية في أربيل، بحضور العديد من الشخصيات السياسية في الإقليم.

وقال القنصل الروسي، خلال المراسم التي حضرتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك أواصر علاقة مشتركة بين الاتحاد السوفييتي سابقاً (روسيا الاتحادية اليوم) مع الكورد وإقليم كوردستان، وقد أشار الراحل ملا مصطفى بارزاني، إلى أن روسيا هي بلده الثاني بعد كوردستان".

وأضاف روبين أن "هناك اهتماماً كبيراً من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسياسة الروسية، بإقليم كوردستان، وهناك توجه دائم لدعم الإقليم بقواه الحية السياسية، والعمل الاقتصادي المشترك وتوسيع الأطر التجارية وكذلك الثقافية".

من جانبه، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، سفين دزيي، في كلمة له أثناء المراسم، إن "إقليم كوردستان سعيد بوجود القنصلية العامة الروسية، وحكومة الاقليم تبارك باليوم الوطني الروسي، وهناك علاقة وطيدة مع روسيا، وهم شركاء في تقدم ونهضة وحماية الإقليم من التهديدات الخارجية"، مؤكداً "الالتزام بتوطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين".