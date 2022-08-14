"بوتيرة بطيئة".. استئناف العمل بـ"طريق الموت" في كلار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية طرق وجسور ادارة گرميان استئناف العمل في "طريق الموت" ذي السايدين كلار - السليمانية. بعد تعليقه لأكثر من 150 يومًا.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "العمل في المشروع استؤنف بالحد الأدنى من المعدات، بعد أن وعد فرع السليمانية في بنك إقليم كردستان بتخصيص 200 مليون دينار أسبوعيا للمقاول لتنفيذ المشروع، رغم أن الخطاب الرسمي قرر تخصيص 65 مليار دينار للطريق".

ونقل البيان عن قال عدنان خليل، مدير عام طرق گرميان قوله؛ إن "إنفاق 200 مليون دينار لن يمكّنهم من العمل بشكل صحيح في المشروع".

وأضاف أن "ما سيدفع للمقاول من قبل بنك الاقليم بدفع اسبوعية هو من ضمن المستحقات المالية للعام السابق".

وطالب مدير الطرق الجهات المعنية بالاطلاع بجدية على المشروع الذي يعد "مشروعا هاما واستراتيجيا في المنطقة والطريق يحتاج الى سايدين.

وبشأن استئناف العمل الآن أوضح البيان؛ أنه "في الماضي كانت هناك أيام كانت تعمل فيها 300 آلة في المشروع، والآن لا تعمل في المشروع سوى 9 اليات، وبالتالي فإن الاستئناف ليس كما هو مخطط له".

وقالت المديرية "نحتاج ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دينار شهرياً لنتمكن من العمل بسلاسة ولا يخسر المقاول".

ويذكر أن المشروع ذو السايدين (كلار - السليمانية) بدأ العمل به في 2017/12/19 بإشراف مديرية طرق گرميان وتنفيذه شركة بشكان.