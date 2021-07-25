بوادر انفراج أزمة قطع المياه عن قرابة مليون شخص في الحسكة

شفق نيوز/ توصلت روسيا وتركيا إلى اتفاق يقضي باستئناف تشغيل محطة مياه علوك التي تغذي قرابة مليون شخص في مدينة الحسكة وريفها شمال شرق سوريا.

وأوقفت القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ 24 حزيران الماضي محطة مياه علوك التي تعتبر مصدر المياه لنحو مليون نسمة في مدينة الحسكة وريفها وهي محافظة ذات أكثرية كوردية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن "فريقا من الفنيين توجه صباح اليوم من مدينة الحسكة إلى محطة مياه علوك بريف سريه كانيه (رأس العين) برفقة دورية للقوات الروسية بهدف تقييم حالة المحطة قبل البدء بتشغيلها مجددا".

وأوضح المراسل نقلا عن مصدر مطلع أن "الاتفاق بين روسيا وتركيا ينص على تغذية مناطق سيطرة المعارضة في تل أبيض ورأس العين بالكهرباء مقابل استئناف تشغيل محطة مياه علوك".

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز أن "المحطة تعرضت خلال الفترة الماضية للتخريب واعطال كثيرة لا سيما في شبكة تغذية الكهرباء ويتطلب تجهيزها للعمل بكامل طاقتها لعدة أيام".

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) منتصف تموز الجاري، إن مليون شخص في مناطق الحسكة وأريافها، شمال شرقي سوريا في خطر بسبب الاضطرابات المتواصلة في ضخ المياه من محطة علوك بريف سري كانيه (رأس العين) التي تسيطر عليها تركيا.

وحذرت اليونيسيف من استخدام السكان المحليين لمياه من مصادر غير آمنة يزيد احتمال انتشار عدد من الأمراض المنتقلة عبر المياه غير النظيفة والتي قد تكون قاتلة وسط ظروف صحية تشكل فيها المياه النظيفة وسلامة خدمة الصرف الصحي خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة كورونا.

وتكرر إيقاف تشغيل المحطة لأكثر من 15 مرة منذ سيطرة تركيا والفصائل السورية المسلحة على منطقة سري كانية (رأس العين) في تشرين الأول/أكتوبر 2019.