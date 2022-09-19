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بوابة كوردستان التجارية تخطط لمدينة استثمارية متكاملة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-19T10:50:57+0000
بوابة كوردستان التجارية تخطط لمدينة استثمارية متكاملة

شفق نيوز/ كشفت إدارة قضاء كلار التابع لوحدة كرميان الكوردستانية، اليوم الاثنين، عن إعداد خطة لإنشاء مدينة تجارية واستثمارية على ضفاف نهر سيروان، مؤكدة أنها أصبحت مركز تسوق تجاري نموذجي لأكثر من 90% من المحافظات الوسطى والجنوبية.

وقال قائممقام كلار شهاب حاجي احمد لوكالة شفق نيوز، ان إدارته بالتنسيق مع الجهات المعنية أكملت التصاميم الرئيسية وجميع الإجراءات اللازمة لإنشاء مدينة استثمارية وتجارية على ضفاف نهر سيروان، مؤكدا مخاطبة وزارة البلديات الكوردستانية لاستحصال الموافقات الرسمية لمشروع المدينة الاستثمارية والتجارية.

واكد احمد ان المدينة ستكون محطة ازدهار تجارية بين كوردستان والمحافظات الاخرى ومركزاً سياحياً مثالياً يقصدها السائحين من شتى المحافظات.

وأشار أحمد إلى أن كلار تحولت الى مركز تسوق تجاري لأكثر من 90% من المحافظات الوسطى والجنوبية بفعل انخفاض أسعار البضائع وانخفاض الرسوم الجمركية المترتبة عليها عبر منفذ برويز خان والمنافذ الأخرى الى جانب موقع كلار التجاري الرابط بين كوردستان ومحافظات العراق الاخرى.

يذكر أن  كلار (بالكوردية: کەلار، Kelar‏) مدينة في إقليم كردستان العراق، وتتبع إلى وحدة كرميان الإدارية وتقع على الضفة الغربية لنهر سيروان (ديالى)، بالقرب من محافظة ديالى، ويقدر عدد سكانها بنحو 250,000 نسمة، أغلبهم يتحدثون اللغة الكوردية.

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