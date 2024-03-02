بهمن قوبادي وعمدة باريس يبحثان مشكلات الكورد في التربية والثقافة

شفق نيوز/ التقى المخرج الكوردي الشهير بهمن قوبادي مع عمدة مدينة باريس آن هيدالغو، وناقشا السينما الكوردية والثقافة والفن الكوردي، ومن المقرر ان يلتقي كذلك مع وزير الثقافة الفرنسية قريبا.

وقال الناقد السينمائي الكوردي منصور جيهاني في حديث لوكالة شفق نيوز، إن اللقاء تم في العاصمة الفرنسية باريس، وأعربت السيدة آن هيدالغو خلال اللقاء عن دعمها لأحدث أعمال هذا المخرج الكوردي ذو الخبرة الطويلة، حسب تعبيره.

وأوضح جيهاني ان قوبادي تحدث خلال اللقاء عن السينما الكوردية، واكد ان فرنسا وفي ظل علاقاتها مع اقليم كوردستان تولي اهتماما بالمواضيع الثقافية والفنية وخصوصا في مجال تربية الاطفال، كون ان هناك مشكلات رئيسة في هذين المجالين ويظهر عليهما الضعف.

واضاف قوباد ان اقليم كوردستان اليوم يولي اهتماما كبيرا بمشاريع البناء واصلاح الطرق والشوارع وهو أمر مهم، حسب اعتقاده، مستدركا ان الاهم من ذلك هو الموضوعات الثقافية والفنية و خصوصا تربية الاطفال التي يعاني منها الاقليم ضعفا ملحوظا، ومعربا عن أمله بأن تقوم فرنسا من الان فصاعدا بفتح الأبواب الفنية وتحتضن خصوصا الفنانين الكورد لكي يتمكنوا من إنتاج اعمالهم بسهولة ويسر.

واشار جيهاني الى ان المخرج الكوردي بهمن قوبادي ينوي إنتاج فيلم سينمائي عن أسرتين كورديتين منشغلتين بافتتاح مطعم في كل من كوريا وفرنسا، لافتا الى ان قوبادي في أحدث مشاريعه السينمائية يستعين بالممثلين الفرنسيين ومن البلدان الاوربية الاخرى.