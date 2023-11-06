بهدف توحيد الصف الكوردي.. الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني يلتقيان غداً الثلاثاء

شفق نيوز/ اكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني سعدي پيرة يوم الاثنين، إن حزبه سيعقد اجتماعا يوم غد الثلاثاء مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في اربيل.

وقال پيرة في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "الاجتماع هو واحد من توصيات المؤتمر الخامس للحزب وهذا القرار هو متزامن مع كلام ضيوف المؤتمر من رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني وعمار الحكيم وحيدر العبادي و الشيخ قيس الخزعلي اضافة الى الخطاب السياسي لرئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، وكله كان باتجاه محاولة ان يكون اقليم كوردستان والعراق متعاونان مع بعض لان تحقيق الاستقرار صعب لدى الطرفين من دون الآخر، لذلك العمل الأول هو توحيد الصف الكوردي والذهاب بوفد واحد للاجتماع مع الجهات السياسية في بغداد لحل المشاكل ايا كانت".

واضاف پيرة انه "سيتم الحديث يوم غد في الاجتماع عن توصيات المؤتمر الخامس وما يريد الحزب فعله في المرحلة المقبلة والحديث ايضا ان المشاكل بين الاقليم وبغداد، اضافة الى الحديث عن المشاكل الامنية و العمل في وزارة البيشمركة، وسيتم التباحث أيضا عن الحدود التي يتم انتهاكها والحلول لهذه المشاكل، فضلا عن هجرة الشباب الذي سيكون محورا آخر خلال هذا الاجتماع".

وردا على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز حول انتخابات مجالس المحافظات، قال پيرة انه "مع الأسف لم نتمكن من النزول بقائمة واحدة في الانتخابات وهناك قوائم مختلفة وبالنسبة للاستعدادات فإن الاتحاد الوطني على أهبة الاستعداد لخوض الانتخابات".