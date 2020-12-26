بهارات السليمانية.. نكهة طعام مميزة في كوردستان

شفق نيوز/ تتميز مدينة السليمانية من بين مدن إقليم كوردستان بالطعام الشعبي المميز ذو النكهة الطيبة والرائحة الزكية بفضل "البهارات" المتنوعة الاصلية التي تباع في اسواقها.

ومن اقدم محال بيع البهارات هو "بهارات السليمانية" لصاحبها "دلير عمر" المعروف بـ(دلير البهارات) والكائن وسط اسواق المدينة، ويقول لوكالة شفق نيوز، "اعمل منذ 20 عاماً بهذه المهنة.. كنت حمالاً بالبداية في احدى محال بيع البهارات وتعلمت الصنعة والمهنة منهم.. وبعدها فكرت أن اباشر ببيع البهارات عبر محل متواضع".

ويشير عمر إلى ان "اغلب البهارات تأتي خاماً على شكل أوراق أو أغصان من بلاد الهند وفيتنام وهندستان وسوريا وتركيا.. والقليل منها محلياً بسبب قلة الانتاج لأنها تحتاج الى امكانيات وخبرة في زراعة مثل هذه الاصناف".

وعن الكميات التي تباع يومياً من هذه الانواع يشير عمر إلى أنها تتجاوز الـ 2 طن من البهارات بأنواعها لأصحاب المحال المفرد".

يشار إلى أن مدينة السليمانية تمتاز بأكلاتها الشعبية "الطيبة" وخاصة الكوردية منها ذات الطعم والنكهة المميزين.

ويشتهر سكان السليمانية كبقية الكورد باستخدام البهارات المختلفة، وخاصة "بهارات الدولمة والبرياني"، التي تعد من الأساسيات في قدور الطبخ لموائد الطعام.