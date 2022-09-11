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بنشوة "الممتاز".. جماهير دهوك تستقبل النادي باحتفالات عريضة (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-11T18:15:26+0000
بنشوة "الممتاز".. جماهير دهوك تستقبل النادي باحتفالات عريضة (صور)

شفق نيوز / استقبلت جماهير نادي دهوك لكرة القدم مساء الأحد،  بحفاوة كبيرة، فريقها القادم من بغداد بفوز ثمين على أمانة بغداد، الذي أهّله لتمثيل المحافظة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل.

الحشود الجماهيرية، استقبلت أعضاء وفد فريق دهوك عند نقطة الوكا جنوبي المدينة، ليرافقوا موكب الفريق إلى ساحة نوروز مركز المدينة، التي شهدت إقامة مراسم الاستقبال بحضور مسؤولين محليين.

وتضمنت الاحتفالات، إلقاء كلمات شكر وثناء لجمهور النادي واللاعبين والكوادر التدريبية والإدارية لنادي دهوك.

ونجح نادي دهوك، في التأهل إلى الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل، عندما خاض مباراة "بلاي أوف" على ملعب المدينة شرقي العاصمة بغداد، مساء أمس، بعد فوزه بنتيجة 2-0 على نادي أمانة بغداد.

وقدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بوقت سابق من اليوم، تهانيه إلى نادي دهوك الرياضي، لصعوده الى الدوري العراقي الممتاز.

يشار إلى أن نادي دهوك، كان قد توج بلقب الدوري العراقي الممتاز للموسم 2009-2010، بعد فوزه على الطلبة بهدف دون مقابل جاء عن طريق خالد مشير.

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