بنسخته 15.. معرض اربيل الدولي للكتاب يفتح أبوابه (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، فعاليات معرض اربيل الدولي للكتاب بمشاركة دور نشر عربية، ويستمر لأحد عشر يوماً.

وقال بيستون شاكر الذي شارك في المعرض، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض أكبر الفرص لاقتناء الكتب في مختلف المجالات، فالكتاب هو خير جليس للإنسان وله الدور الأكبر في تنميته ثقافيا وفكريا وعمليا".

وبدورها أوضحت الشاعرة كوسرت احمد، لوكالة شفق نيوز، ان "هذا المعرض يفسح المجال أمام دور النشر لتبادل الثقافات والآراء ونحن نستفيد من معرض الكتاب لأن هناك عناوين جيدة قد لا تكون موجودة في المكتبات".

وشارك في المعرض العديد من دور النشر حيث تنوعت بين السورية والاردنية والمصرية اضافة الى العراقية.

ويقول عبد الرحمن الحاج علي، صاحب احدى دور النشر السورية المشاركة في المعرض، لوكالة شفق نيوز "مشاركتنا في معرض أربيل الدولي مهمة جدا ونحن نشارك في هذا المعرض منذ انطلاق النسخة الأولى واليوم شاركنا كدار القلم السوري لعرض العديد من كتب للمؤلفين السوريين".

وتنوعت المشاركة في المعرض بين الفئات العمرية حيث كان لكبار العمر حضوراً لافتاً، وتقول هناء المسعود، إحدى أكبر المشاركات عمرا، لوكالة شفق نيوز "كنت انتظر بفارغ الصبر انطلاق معرض الكتاب في مدينة أربيل، وسعيدة اليوم بمشاركتي وأتيت بشغف لشراء الكتب وأعجبتُ بالتنوع والتنظيم الموجود في المعرض ونتمنى أن يبقى العراق دائما منبعا للثقافة والعلم".

‏ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لمدة 11 يوما حيث يتواجد فيه اكثر من مليون كتاب تتنوع بين المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية والقانونية والسياسية والفلسفية وغيرها من المجالات الأخرى.