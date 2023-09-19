بنسخته السادسة.. افتتاح معرض الصناعات الغذائية والزراعة في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ أُفتتح اليوم الثلاثاء، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان معرض الغذاء والصناعات الغذائية والزراعة بنسخته السادسة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في أربيل، إن، 214 شركة من 19 دولة عربية وأجنبية تشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته 3 أيام.

وحضر افتتاح المعرض وزيرة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان بيكرد طالباني والقنصل التركي والايراني وبعض الدول الأوروبية.

وقال عضو مجلس المعرض الدولي للغذاء والزراعة ريدار محمد ميراني، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يتكون من ثلاثة اجزاء الاول للشركات الزراعية والثاني للشركات الغذائية والثالث لشركات الصناعات الغذائية".

وتوقع محمد ان "يزور المعرض اكثر من 50 الف شخص".