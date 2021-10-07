سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بنسبة 45٪.. تخفيض أجور الدراسة الجامعية بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-07T18:43:47+0000
بنسبة 45٪.. تخفيض أجور الدراسة الجامعية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، تخفيض أجور الدراسة في الجامعات والمعاهد الحكومية بنسبة 45 بالمائة، مشيرا في الوقت نفسه الى تخفيض في الاجور الدراسية في الجامعات والمعاهد الأهلية بنسب تتراوح مابين 10 – 20 بالمائة.

وجاء في بيان للوزير آرام محمد قادر، ورد لوكالة شفق نيوز، ان اجور الدراسة في الجامعات والمعاهد الحكومية في اقليم كوردستان تم تخفيضها بنسبة 45 بالمائة لجميع المراحل الدراسة الاولية والعليا (المسائي).

وأضاف أن اجور الدراسة في الجامعات والمعاهد الخاصة وفقا للتصنيف الوطني سيتم تخفيضها بنسب تتفاوت بين 10-20 بالمائة لجميع المراحل.  

واكد قادر ان قرار التخفيض جاءت رعاية للاوضاع المعيشية لمواطني الاقليم، مشيرا الى انه وقع بسرور على قرار التخفيض الذي يشمل جميع الجامعات والمعاهد الحكومية والاهلية وللمراحل الدراسية كافة للسنة الدراسية الحالية 2021-2022.

related

التعليم الكوردستانية تصدر تعليمات جديدة حول الدوام بالجامعات والمعاهد

Date: 2020-09-08 08:11:34
التعليم الكوردستانية تصدر تعليمات جديدة حول الدوام بالجامعات والمعاهد

اجتماع حاسم لمصير دوام الجامعات والمعاهد في إقليم كوردستان

Date: 2020-08-13 11:01:11
اجتماع حاسم لمصير دوام الجامعات والمعاهد في إقليم كوردستان

خبر سار للطلبة الأوائل من خريجي الجامعات والمعاهد في إقليم كوردستان

Date: 2021-09-04 09:03:34
خبر سار للطلبة الأوائل من خريجي الجامعات والمعاهد في إقليم كوردستان

التعليم العالي في اقليم كوردستان تعلن موقفا رسميا بشأن العام الدراسي الحالي

Date: 2020-04-09 19:45:26
التعليم العالي في اقليم كوردستان تعلن موقفا رسميا بشأن العام الدراسي الحالي

حكومة كوردستان تعطل الدوام الرسمي في المدارس منذ يوم غد الى 24 اذار

Date: 2020-02-25 14:25:44
حكومة كوردستان تعطل الدوام الرسمي في المدارس منذ يوم غد الى 24 اذار

التعليم العالي الكوردستانية تصدر تعليمات القبول في الكليات والمعاهد

Date: 2021-09-29 08:31:57
التعليم العالي الكوردستانية تصدر تعليمات القبول في الكليات والمعاهد

الصحة الكوردستانية لا تستبعد إستئناف الدوام بالمدارس والجامعات

Date: 2020-12-17 09:49:35
الصحة الكوردستانية لا تستبعد إستئناف الدوام بالمدارس والجامعات

قرار بمنع سفر منتسبي وزارتين في اقليم كوردستان

Date: 2019-06-25 08:44:19
قرار بمنع سفر منتسبي وزارتين في اقليم كوردستان