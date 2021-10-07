بنسبة 45٪.. تخفيض أجور الدراسة الجامعية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، تخفيض أجور الدراسة في الجامعات والمعاهد الحكومية بنسبة 45 بالمائة، مشيرا في الوقت نفسه الى تخفيض في الاجور الدراسية في الجامعات والمعاهد الأهلية بنسب تتراوح مابين 10 – 20 بالمائة.

وجاء في بيان للوزير آرام محمد قادر، ورد لوكالة شفق نيوز، ان اجور الدراسة في الجامعات والمعاهد الحكومية في اقليم كوردستان تم تخفيضها بنسبة 45 بالمائة لجميع المراحل الدراسة الاولية والعليا (المسائي).

وأضاف أن اجور الدراسة في الجامعات والمعاهد الخاصة وفقا للتصنيف الوطني سيتم تخفيضها بنسب تتفاوت بين 10-20 بالمائة لجميع المراحل.

واكد قادر ان قرار التخفيض جاءت رعاية للاوضاع المعيشية لمواطني الاقليم، مشيرا الى انه وقع بسرور على قرار التخفيض الذي يشمل جميع الجامعات والمعاهد الحكومية والاهلية وللمراحل الدراسية كافة للسنة الدراسية الحالية 2021-2022.