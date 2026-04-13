بنجوين تطالب بتخصيص 5% من إيرادات منفذ باشماخ الحدودي لاستكمال المشاريع المتوقفة

شفق نيوز- السليمانية

طالبت قائمقامية قضاء بنجوين في السليمانية، يوم الاثنين، بتخصيص نسبة 5% من إيرادات منفذ باشماخ الحدودي مع إيران، بهدف استكمال عدد من المشاريع الخدمية المتوقفة في القضاء بسبب نقص التخصيصات المالية.

وجاء في كتاب رسمي صادر عن قائممقام بنجوين بالوكالة، عدنان كاكه‌رش، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه تم توجيه الطلب إلى حكومة محافظة السليمانية، مع التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للقضاء من ناحية توفير الميزانية اللازمة.

وأوضح الكتاب أن عدداً من المشاريع في بنجوين ما تزال غير مكتملة نتيجة عدم توفر السيولة المالية، ما انعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعت القائممقامية إلى تخصيص نسبة 5% من واردات منفذ باشماخ الدولي، وصرفها بشكل مباشر لتمويل تلك المشاريع المتوقفة، بما يسهم في تسريع إنجازها وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة.