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بنجاح.. انتهاء حملة التلقيح ضد شلل الاطفال في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-07T16:37:20+0000
بنجاح.. انتهاء حملة التلقيح ضد شلل الاطفال في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، انتهاء الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الاطفال بنجاح عن طريق الفرق الجوالة في احياء المدن والاقضية والنواحي والقرى في اقليم كوردستان.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحملة التي قامت بها الفرق الجوالة في جميع الدن والاقضية والنواحي والقرى في الاقليم شملت الاطفال ما دون الخامسة (من عمر يوم واحد لغاية خمسة اعوام) واستغرقت خمسة ايام وشملت 275123 طفلا.

واضاف البيان ان عدد الفرق المشاركة في الحملة كان 554 فريقا و106 أطباء مشرفين و1078 كادرا صحيا مع 286 عجلة للنقل.

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