بناء 20 ألف وحدة سكنية.. استثمار كوردستان توضح آلية التقديم على "الشقق" لذوي الدخل المحدود

شفق نيوز/ أوضحت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان يوم الخميس، آلية التقديم على الوحدات السكنية التي ستبنيها حكومة الإقليم للمؤجرين وذوي الدخل المحدود.

وذكر بيان لإعلام الهيئة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن في المرحلة الأولى ستقدم هيئة الاستثمار نموذجًا أوليًا لأولئك المؤهلين والذين يرغبون في الاستفادة من 20000 وحدة مستأجرة.

واضاف ان هيئة الاستثمار ستستمر في تصميم وبناء النموذج بطريقة سليمة وخالية من العيوب.

واشار البيان هيئة الاستثمار ومعهد (كان) يعملان على النموذج منذ أسبوعين، وسيكون النموذج متاحًا في الأسبوع المقبل إلكترونيًا وعبر الإنترنت، تحت إشراف هيئة الاستثمار ، في جميع المقاطعات والإدارات المستقلة.

ولفت إلى أنه سيتم نشر رابط النموذج على الموقع الإلكتروني لحكومة إقليم كوردستان وصفحة هيئة الاستثمار.