بناء على طلب بغداد.. مطار اربيل يعيد برلمانيا تركيا الى بلاده

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار اربيل الدولي في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن منع نائب تركي معارض من الدخول الى الاراضي العراقية، بناء على طلب الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقالت إدارة مطار اربيل الدولي، في بيان صدر في ساعة متقدمة من الليل، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بناء على طلب الاجهزة الامنية الاتحادية صدر حظر سفر على شخص يدعى حسن اوزغونيش ويحمل جواز سفر تركي في جميع المطارات والمنافذ الحدودية العراقية بما في ذلك تلك الموجودة في اقليم كوردستان.

وأضاف بيان إدارة مطار اربيل، "لهذا وعند وصوله مطار اربيل تم التعامل معه بكل احترام وإعادته إلى بلاده"، موضحة أن "هذا القرار لا يتعلق بحكومة اقليم كوردستان".