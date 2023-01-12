بناء على تطمينات من بغداد.. قرب تسلم 400 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الاقليم

شفق نيوز/ توقعت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن ترسل الحكومة الاتحادية 400 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهري تشرين الثاني، وكانون الأول للعام الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة، جوتيار عادل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء العراقي اجتمع يوم الثلاثاء الماضي وأكد مسألة إرسال 400 مليار دينار إلى أربيل، وهي ضمن مستحقات حكومة الإقليم".

ورجح عادل، انتهاء العقبات الكبيرة أمام مسألة إرسال هذه المبالغ، موضحاً أن"المبلغ المالي سيرسل إلى حكومة الإقليم خلال مدة وجيزة".

ويأتي ذلك، في أعقاب زيارة أجراها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، رفقة وفد رفيع المستوى أمس الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، شهدت استئناف الحوارات بين الجانبين لحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وشهدت لقاءات الوفد الكوردي برئاسة بارزاني، مع المسؤولين في بغداد، مناقشات مستفيضة بشأن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، والتأكيد على سرعة حسمها، فضلاً عن البرامج والمشاريع في مجال الخدمات والاقتصاد والاستثمار، وغيرها من الملفات.