بناء ثلاثة سدود استراتيجية في كوردستان بالتنسيق مع بغداد

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان يوم الأربعاء إنشاء ثلاثة سدود استراتيجية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية العراقية.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "في هذا السياق تقول وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان ان هذه السدود الثلاثة سيكون بمقدورها خزن مليار متر مكعب من المياه، في خطوة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لحكومة اقليم كوردستان لمواجهة ظاهرة الجفاف والاهتمام بتخزين المياه، وحماية الامن المائي وتطوير الواقع المائي في كوردستان".

واضاف انه "جاء القرار ببناء السدود الثلاثة في محافظتي اربيل ودهوك وادارة رابرين المستقلة، وهي تحمل اسماء (دلكه، منداواو، باكرمان)".

وقال وزير الزراعة والموارد المائية في كوردستان وفقا للبيان : "لقد اعدت المديرية العامة للسدود في اقليم كوردستان الخرائط والمخططات لبناء هذه السدود التي ستشكل قاعدة ثابتة لتعزيز الامن المائي ورفع نسبة المياه في اقليم كوردستان".

وتابع ان " هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي شهد العام الماضي 2022 بناء سدين في ادارة كرميان وقضاء دربنديخان، وبدأت عملية تخزين المياه فيهما خلال عام الحالي، بقدرة استيعابية تصل 22 مليون متر مكعب من المياه".

وختم البيان انه " باكمال بناء هذه السدود الثلاثة اضافة الى تخزينها لمليار متر مكعب من المياه، ستتمكن من سد الحاجة للمياه وتوليد الطاقة الكهربائية وتطوير قطاعي الزراعة والري في اقليم كوردستان".