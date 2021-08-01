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"أبناء النار" الكوردية تعلن مسؤوليتها عن حرائق تركيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-01T21:56:15+0000
"أبناء النار" الكوردية تعلن مسؤوليتها عن حرائق تركيا

شفق نيوز/ أعلنت جماعة "أبناء النار" في تركيا مسؤوليتها عن إشعال حرائق الغابات في البلاد، مشيرة إلى أن "الحكومة التركية لا تفهم لغة أخرى".

وأفادت صحيفة "يني شفق" التركية التي نقلت الخبر، بأن "الجماعة المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني المحظور في تركيا، أعلنت مسؤوليتها عن حرائق الغابات".

وأضافت: "الجماعة أكدت في إعلانها على مواقع التواصل أن النظام التركي لا يفهم لغة أخرى، لذلك قررنا تركيعه بالنار".

وأكدت خدمات الطوارئ التركية أنها تمكنت من السيطرة على 107 حرائق غابات في البلاد، حيث سجلت منذ يوم الأربعاء الماضي بؤر حريق في 32 محافظة تركية.

وأشارت إلى أنه "نتيجة الحرائق لقي 8 أشخاص مصرعهم، وتم إجلاء حوالي 100 سائح روسي من بودروم التركية".

بدوره، حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجميع على "انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه السلطات في أسباب حرائق الغابات المتزامنة في البلاد".

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