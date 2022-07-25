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بناء اكثر من اربعة الاف وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-25T20:34:08+0000
بناء اكثر من اربعة الاف وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للاستثمار في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن من بين 4100 وحدة سكنية من المزمع بناؤها في اربيل للمستأجرين محدودي الدخل تقدم 16 مستثمرا لبناء الشقق فيها. 

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، استنادا على أمر رئيس مجلس الوزراء في الاقليم والخاص ببناء 20 ألف وحدة سكنية للمستأجرين والمواطنين محدودي الدخل في اقليم كوردستان، واشارة الى النقطة الاولى من مضمون كتاب هيئة الاستثمار، فإن المديرية أبلغت 16 مستثمرا في حدود محافظة اربيل انه تم قبول مقترحاتهم مثل استثمار مناسب وناجح بهدف بناء العمارات. 

وطالبت مديرية استثمار اربيل من المستثمرين الستة عشر ان يقدموا عروضهم الخاصة ببناء الشقق. 

ومن المقرر ان يتم في شهر اب المقبل الاعلان عن الاشخاص الذين ملأوا الاستثمارات لتسلم وحدات سكنية مؤجرة في مدن اقليم كوردستان.

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