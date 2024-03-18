بمأدبة إفطار لعمال النظافة.. السليمانية تنهي استعداداتها للاحتفال بعيد نوروز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية، يوم الاثنين، إتمامها الاستعدادات كافة للاحتفال بعيد نوروز، رأس السنة الكوردية، بعد غد الأربعاء.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة العليا للاحتفال بعيد نوروز، أنهت استعداداتها كافة لبدء احتفالات عيد نوروز مساء يوم الأربعاء المقبل، مع إقامة أذان صلاة المغرب عبر مادبة إفطار جماعي لأكثر من 100 عامل نظافة في شارع سالم الشهير "سەهۆڵەكە" وسط مدينة السليمانية.

وبينت أن الاحتفال سيتضمن إيقاد شعلة نوروز، وحفلاً فنياً وغنائياً منوعاً، إضافة إلى عروض الرقص الكوردي الفلكلوري، وتقديم عروض قسم الأطفال، واستعراض السيارات القديمة، ونشاطات أخرى.

وأشارت إلى أن الاحتفال سيكون بالتعاون مع جمعية الفنون الشعبية الكوردية ومنظمة ترقية الشباب.