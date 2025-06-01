بموجب قرار حكومي.. إغلاق شركات "فوركس" والعملات الرقمية في كوردستان

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، تشكيل لجنة خاصة في وزارة الداخلية وبمشاركة الجهات ذات العلاقة لغلق شركات العملات الإلكترونية والعملات الرقمية.

وبحسب كتاب صادر عن رئاسة ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان بالرقم 6640 بتاريخ 27 آيار/ مايو الماضي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، تم إعلام وزارة الداخلية، استناداً إلى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والخاصة بحظر التعامل مع شركات التداول الإلكتروني "فوركس" والعملات الرقمية.

وأكدت رئاسة الديوان على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة مع الجهات المعنية لغلق جميع الشركات التي تعمل في هذا المجال تحت مسميات مختلفة.