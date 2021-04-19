بمواصفات عالمية.. تدشين طريق سريع يربط أربيل بدهوك (صور)

شفق نيوز/ دشن محافظ أربيل اوميد خوشناو، بالنيابة عن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، طريقاً سريعاً يربط العاصمة أربيل مع محافظة دهوك.

ويبلغ طول الطريق 35 كيلومتراً بين أربيل وكوبال ومن هناك وصولا إلى دهوك.

وقال خوشناو في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الطريق شيد وفق مواصفات عالمية، ولا يقدم خدماته لمواطني اربيل ودهوك فقط، وإنما يقدمها لجميع سكان المنطقة الذين يقصدون دهوك أو تركيا براً عبر معبر إبراهيم الخليل في قضاء زاخو".

وأوضح أن "طول الطريق 35 كم بكلفة 166 مليون دولار، ويضم ستة تقاطعات مرورية وفق المواصفات العالمية، ويعتبر أول خط سريع في حدود محافظة أربيل".

وأضاف خوشناو أن الطريق من شأنه اختصار المسافة بين أربيل ودهوك، والتقليل من الحوادث المرورية".