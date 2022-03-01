بمنطقة كوردستانية .. شاب يجهز على شقيقه وانتحار شخص بسبب تراكم الديون

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان" المقدم الحقوقي علي جمال قدوري، يوم الثلاثاء، بتسجيل حادثين مختلفين في منطقتين متفرقتين في كرميان.

وقال قدوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مواطناً يبلغ من العمر 20 عاماً من سكنة "باناسیاو" التابعة لناحية "كولجو"، وهو من القومية العربية توفي في محل عمله وهو حوض لتربية الأسماك جراء تعرضه إلى اطلاق نار من سلاح نوع بندقية صيد.

وأوضح أنه بعد تشريح الجثة من قبل الطبيب العدلي وفق المادة 406 من القانون أُلقي القبض على شقيقه الذي هو أصغر منه سناً ويبلغ من العمر 18 عاما، وتم فتح ملف تحقيق له.

وفي حادث آخر قال المتحدث باسم الشرطة في بيان ثان، إن مواطنا من سكنة قرية "ولي" التابعة لناحية "سرقلا" أقدم على الانتحار صباح اليوم في مكان عمله في قضاء كلار.

ووفقا للبيان فإنه بعد الاتصال بذوي المنتحر ونقلا عنهم تبين أن سبب اقدامه على هذه الفعلة هو تراكم الديون عليه، منوها الى فتح ملف تحقيق وإرسال جثته إلى دائرة الطب العدلي.