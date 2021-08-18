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بمنطقة كوردستانية .. اسئلة الامتحان تدفع طالبا إلى طعن نفسه بسكين داخل قاعة الاختبار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-18T08:29:51+0000
بمنطقة كوردستانية .. اسئلة الامتحان تدفع طالبا إلى طعن نفسه بسكين داخل قاعة الاختبار

شفق نيوز/ قالت مديرية الشرطة العامة في إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان يوم الأربعاء إن طالبا في المرحلة الـ12 الإعدادي (السادس الاعدادي) أقدم على طعن نفسه بسكين محاولا الانتحار بعد عجزه في الرد على أسئلة الامتحان داخل قاعة الاختبار.

وأوضحت المديرية في بيان أن الطالب الذي يبلغ من العمر 20 عاما نُقل إلى مستشفى قضاء "قلعة دزة" متأثراً بجروح أُصيب بها إثر توجيهه طعنة إلى نفسه وتحديدا في منطقة البطن.

ووفقا للشرطة فإن هذا الطالب اقدم على فعلته هذه بعد أن نظر إلى نتائج امتحاناته النهائية للسنة الدراسية الحالية، وأنه لن يحصل على درجات جيدة لينتابه الحزن، ويوجه طعنة بسكين إلى بطنه.

بيان الشرطة نوه إلى أن الوضع الصحي للطالب مستقر وفتح له ملف تحقيق بالحادثة.

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