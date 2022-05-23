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بمناسبة يومه العالمي.. ماذا تعرف عن مهرجان "التنوع" في أربيل ؟ (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-23T17:24:38+0000
بمناسبة يومه العالمي.. ماذا تعرف عن مهرجان "التنوع" في أربيل ؟ (صور)

شفق نيوز / نظم في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، مهرجان التنوع، من قبل مؤسسة "سورايا" للثقافة والإعلام، وجمعية الثقافة الكلدانية بالتعاون مع فريق "مساواة"، بمناسبة اليوم العالمي للتنوع.

وقال رئيس مؤسسة "سورايا" نوزاد بولص، إن "المهرجان تضمن مجموعة أنشطة وفعاليات منها معرض تشكيلي للرسم والفنون، وكلمات عن تجارب شبابية ساهمت بالتغيير ومواهب غنائية وأمسية موسيقية مع معرض للكتب والإعلام اليدوية والأكلات الشعبية".

وأضاف بولص، أن "الهدف من المهرجان أيضاً خلق جو من التقارب بين الثقافات العراقية المتنوعة والاهتمام بالتجارب الشابية".

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