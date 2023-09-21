بمناسبة يومه العالمي .. اربيل تحتضن فعاليات ملتقى "كوردستان والسلام"

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، ملتقى السلام، تحت شعار (كوردستان والسلام) والذي تضمن الحديث عن حقوق المكونات في الإقليم.

وقال ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان الشيخ ابراهيم برزنجي، لوكالة شفق نيوز ان "هذا الملتقى هو بمناسبة اليوم العالمي للسلام حيث يتضمن الحديث عن التعايش السلمي والسلام بين المكونات الدينية في اقليم كوردستان".

واضاف ان "وزارة الأوقاف في الإقليم تدعم بشكل دائم ترسيخ روح التعايش السلمي بين مكونات المجتمع و تعزيزه بما يحفظ حقوق الجميع".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الملتقى تضمن مشاركة عدد كبير من ممثلي المكونات الدينية المختلفة اضافة الى ممثلي المجتمع المدني.