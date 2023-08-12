بمناسبة يومهم العالمي.. انطلاق مهرجان الشباب في أربيل (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، فعاليات مهرجان اليوم العالمي للشباب وتضمن عدة مشاركات فنية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المهرجان برعاية وزارة الثقافة في حكومة إقليم كوردستان، وتضمن تقديم العديد من الفعاليات الفنية.

من جانبه، أوضح هريم محمد، أحد المشاركين في المهرجان، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المراسم تأتي بمناسبة اليوم العالمي للشباب وتكمن أهميتها في تسليط الضوء على قضايا الشباب، إضافة إلى إعادة إحياء بعض الأنشطة التراثية التي تواجه الاندثار مثل الأغاني القديمة والأزياء الكوردية وتعريف الشباب بها".

وتضمنت المراسم إقامة معارض للرسم والمقتنيات التراثية فضلاً عن مشاركة جماهيرية واسعة وحضور شخصيات عامة وفنية.