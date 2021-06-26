بمناسبة يومها العالمي .. انطلاق حملة وطنية لمكافحة المخدرات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها أُعلن في أربيل عاصمة إقليم كوردستان عن حملة وطنية للتوعية من مخاطر تعاطي تلك المواد والإدمان عليها.

وقال محافظ اربيل اوميد خوشناو في كملة له على هامش الاعلان عن تلك الحملة: إن التعاطي والمتاجرة اجتاح الاقليم مؤخرا، وينبغي للمجتمع الكوردستاني وعلى المستويات كافة الوقوف ضد هذا العدو.

ودعا إلى فتح مراكز طبية في مناطق ومدن الإقليم لمعالجة المتعاطين من هذه الآفة، مردفا بالقول: إن حالات التعاطي والمتاجرة في الاقليم بتصاعد مستمر ونحتاج إلى حملة وطنية لا تقتصر على وزارتي الصحة والداخلية بل يتعين أن تشمل المنظمات المدنية، والفعاليات الإجتماعية، ورجال الدين والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة للوقوف بوجه هذا الخطر الذي يهدد بتفكيك أواصر المجتمع.

بدوره قال وزير الصحة في الإقليم الدكتور سامان البرزنجي: نعلن عن حملة وطنية توعوية لمكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، مضيفا أن الهدف من تحديد هذا اليوم هو لتوعية العالم بمسألة التعاطي والتي للأسف فإن نسبة المتعاطين في تزايد بالعالم.

وقال ايضا: نحن في الإقليم وبحكم الحدود وانفتاحها على العالم بأسره وتطور التكنلوجيا ازادات عندنا حالات التعاطي والمتاجرة.

وبخصوص قانون (المخدرات وتأثيراته العقلية في اقليم كوردستان – العراق) المشرع في العام 2020 من قبل برلمان كوردستان، قال الوزير :نحن في وزارة الصحة وبرئاسة اللجنة العليا ادخلنا مبادئ القانون حيز التنفيذ

وقال ايضا ان القانون يتألف من 50 مادة، و يحتاج الى دعم ومساندة جميع فئات المجتمع، منوها إلى أنه سيتم افتتاح مراكز لاعادة تأهيل المدمنين في الاقليم.

وأكد ان المواد المخدرة تفكك أواصر المجتمع وتؤثر اقتصاديا وسياسيا على البلاد كافة، داعيا الاهالي إلى متابعة اولادهم ووقايتهم من هذا الخطر، مشددا على ضرورة دعم ومساندة المنظمات الدولية الإقليم والعراق في مكافحة التعاطي والمتاجرة بالمخدرات.